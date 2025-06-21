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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

ٱعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)  للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٥.١٦%، حيث تقدم للإمتحان هذا العام ١٢٠ الفا و٢٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ١١٨ ألفا و٧٢٢، ونجح ٨٩ ألفا و٢٣٦ طالبا وطالبة.

https://natega.behira.gov.eg/

كما إعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٦٢٥  طالبا وطالبة حضر منهم ٤٤٧٣ طالبا وطالبة ونجح ٣٥٨٥ بنسبة نجاح ٨٠.١٥%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين ٣٧ حضر منهم ٣٧ نجح ٣٤  بنسبة ٩١.٠٨% وكذا نتيجة الإعدادية للمكفوفين حيث تقدم ١١ طالبا وطالبة حضر ١١ طالبا ونجح ٩ طلاب بنسبة ٨١.٨٢%.

هذا وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة المحافظ فقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية العامة على الرابط التالي تيسيرا على أبنائنا الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر:-

https://natega.behira.gov.eg/

كما سيتم إتاحة الاستمارات بكافة المدارس فور إعتمادها من الإدارات التعليمية والمدارس.

من جانبه، أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

هذا وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ البحيرة تربية و التعليم

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