9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء..احذرها لتحافظ على جهازك الهضمي

الأمعاء ليست مجرد قناة لهضم الطعام، بل تُعد المركز الرئيسي لصحتنا العامة، فقد ثبت علميا أن الامعاء تحتوي على ملايين البكتيريا النافعة التي تسهم في المناعة، والتوازن الهرموني، وصحة العقل.

لكن كثيرًا من العادات اليومية التي نظنها بسيطة قد تُسرّع من شيخوخة الأمعاء، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل القولون العصبي، واضطرابات الامتصاص، وحتى ضعف المناعة.

9 عادات شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

وأوضح الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز 9 عادات شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء، وطرق التخلص منها للحفاظ على صحة جهازك الهضمي.

1. تناول الوجبات السريعة والمصنعة باستمرار

الوجبات السريعة مليئة بالدهون المشبعة، والسكر المضاف، والمواد الحافظة التي تؤثر سلبًا على التوازن البكتيري في الأمعاء.

البديل: احرص على تناول أطعمة طازجة ومتنوعة غنية بالألياف مثل الخضروات، والفواكه، والبقوليات.

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

2. قلة شرب الماء

الجفاف يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء، مما يُعرضك للإمساك وتراكم السموم، وفى الأغلب نلاحظ أن الكثير من الأشخاص يتجنبون تناول الماء لدرجة أنهم لا يشعرون بالعطش وهذا خطأ كبير.

البديل: اشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا، خاصة في الأجواء الحارة.

3. الإفراط في تناول المضادات الحيوية

المضادات تقتل البكتيريا النافعة والضارة معًا، مما يؤدي إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء.

البديل: لا تستخدم المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، ويمكنك تعويض البكتيريا النافعة بتناول الزبادي أو مكملات البروبيوتيك.

4. قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة

الخمول البدني يُبطئ حركة الأمعاء ويزيد فرص الإصابة بالإمساك.

البديل: قم بممارسة رياضة المشي أو تمارين خفيفة يوميًا.

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

5. النوم غير المنتظم

النوم المتقطع أو غير الكافي يؤثر على دورة الجسم البيولوجية، بما في ذلك عمل الجهاز الهضمي.

البديل: احرص على النوم 7–8 ساعات يوميًا بنظام منتظم.

6. الضغوط النفسية المستمرة

التوتر يؤثر على محور الأمعاء والدماغ مما يؤدي إلى اضطرابات مثل القولون العصبي.

البديل: مارس تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

7. الإفراط في الكافيين والمشروبات الغازية

هذه المشروبات تهيّج بطانة الأمعاء وتغير درجة حموضتها الطبيعية.

البديل: قلل من القهوة والمشروبات الغازية واستبدلها بالشاي الأخضر أو النعناع.

8. إهمال تناول الألياف

الألياف ضرورية لتحفيز حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا النافعة.

البديل: أدخل الخضروات، الحبوب الكاملة، والمكسرات ضمن نظامك الغذائي.

9. الإفراط في تناول السكر

السكر الزائد يغذي البكتيريا الضارة ويزيد من فرص الالتهابات المعوية.

البديل: استبدله بسكر الفاكهة الطبيعي أو محليات صحية.