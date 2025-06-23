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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الرمل للفريزر .. اعرف طرق تخزين المانجو

طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق تخزين المانجو للتمكن من الاستمتاع بمذاقها الشهي أطول فترة ممكنة واستخدامها في الوصفات المختلفة.


ووفقا لما جاء في timesofindia نكشف لكم طرق تخزين المانجو المتنوعة. 
 

التبريد 

 ضع المانجو الناضجة في الثلاجة لإبطاء عملية النضج و احتفظ بها في درج الخضراوات، حيث تكون درجة الحرارة أبرد قليلاً وأكثر ثباتًا عادةً ما تبقى المانجو الناضجة صالحة للأكل في الثلاجة لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام.


لفّها بمناديل ورقية

 لفّ كل حبة مانجو على حدة بمناديل ورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة، مما يساعد على منع نمو العفن وخزّنها في كيس بلاستيكي مثقوب أو وعاء مزود بفتحات تهوية للحفاظ على تدفق الهواء.


التخزين في الرمل أو الأرز

 للتخزين طويل الأمد، ضع المانجو في صندوق أو وعاء مملوء بالرمل الجاف أو الأرز ويمتص الرمل أو الأرز الرطوبة ويساعد في الحفاظ على جفاف المانجو، مما يمنعها من التلف بسرعة. 

تأكد من عدم ملامسة المانجو لبعضها البعض لتجنب الكدمات.


التجميد

 قشّر المانجو وقطّعها، ثم رتّبها في طبقة واحدة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة وجمّدها حتى تتماسك، ثم انقل شرائح المانجو المجمدة إلى أكياس أو حاويات آمنة للاستخدام في الفريزر. 

يمكن أن تدوم المانجو المجمدة لعدة أشهر وهي رائعة للعصائر والحلويات.

 التجفيف

 جفف شرائح المانجو في مجفف الطعام أو في الفرن على درجة حرارة منخفضة حتى تجف وتصبح جلدية. 

خزّن المانجو المجففة في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد ومظلم. يمكن أن تدوم المانجو المجففة جيدًا لعدة أشهر.

 التخليل

 اصنع مخلل المانجو  عن طريق تتبيل شرائح أو مكعبات المانجو في خليط من التوابل والملح والزيت أو الخل وخزّن المخلل في مرطبانات معقمة واحفظه في مكان بارد وجاف ويمكن أن يبقى مخلل المانجو صالحًا للاستخدام لأشهر، ويكتسب نكهته مع مرور الوقت 

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من الرمل للفريزر .. اعرف طرق تخزين المانجو

طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو

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