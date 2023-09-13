للتعريف بمقتنياته.. طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف قصر الزعفران، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم وفد الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، واستقبله الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير المتحف الذي اصطحب الوفد في جولة للتعريف بفلسفة المتحف وأهم مقتنياته.

وجاءت تلك الزيارة، ضمن أهداف القطاع الاستراتيجية بربط الطلاب بتاريخ الجامعة، في إطار مبادرة "اعرف جامعتك".

ويضم المتحف، مجموعة متميزة من المعروضات، منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما يضم، تمثال إمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي، بالإضافة إلى مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م، فضلا عن مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.