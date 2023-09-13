عاجل
رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول كاتب صحفي: القوات المسلحة لديها أطقم فنية مدربة جيدا لدعم ليبيا والمغرب القليوبية.. رفع درجة الاستعداد للاستفادة من حملة 100 يوم صحة السيسي يهنئ رئيس جمهورية شيلي بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الاستقلال التخطيط القومي: الاستعداد للإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية بالتعاون مع الأوبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتعريف بمقتنياته.. طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف قصر الزعفران، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم وفد الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، واستقبله الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير المتحف الذي اصطحب الوفد في جولة للتعريف بفلسفة المتحف وأهم مقتنياته.

txt

كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل

txt

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2023

وجاءت تلك الزيارة، ضمن أهداف القطاع الاستراتيجية بربط الطلاب بتاريخ الجامعة، في إطار مبادرة "اعرف جامعتك".

ويضم المتحف، مجموعة متميزة من المعروضات، منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما يضم، تمثال إمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي، بالإضافة إلى مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م، فضلا عن مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.

طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران4
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران4
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران3
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران3
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران2
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران2
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران1
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران1
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران
طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران
قطاع شئون خدمة المجتمع كلية الألسن جامعة عين شمس متحف قصر الزعفران Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

موضوعات متعلقة

اجراءات القيد وشروط أقسام كلية البنات جامعة عين شمس

أخبار جامعة عين شمس.. إجراءات القيد وشروط أقسام كلية البنات.. وإعلان نتيجة التنسيق الداخلي بألسن

إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

جامعة الطفل في ضيافة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على المباحثات الثنائية بين كيم وبوتين

كان بيدافع عن نفسه.. عمر راح ضحية سرقة دراجته بالقليوبية

هل إسبال اليدين في الصلاة يؤثر على صحتها.. ماذا قال العلماء

بدء العد التنازلي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ

الزراعة توجه مناشدة عاجلة للفلاحين بسبب التغيرات المناخية

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

ماخلاش حاجة إلا وعالجها.. 20 فائدة لتناول السمسم بانتظام

غير الدوالى.. سبب آخر يجعل آلام القدم قوية| تعرف عليه

فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ