بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

أصدر المستشار القانوني للفنانة جوري بكر بيانًا رسميًا يكشف تفاصيل التصالح الذي تم بينها وبين طليقها المهندس رامي زيدان، موضحًا أن اللقاء تم بالصدفة أثناء عطلتها مع طفلها في الساحل الشمالي، وتم خلاله تبادل العتاب والحديث حول الخلافات السابقة.





وأكد البيان أن التصالح تم حرصًا على مصلحة الطفل النفسية، دون وجود نية للعودة الزوجية كما أُشيع، وكانت محكمة الأسرة بأكتوبر قد نظرت سابقًا في دعاوى متعلقة برؤية الطفل، بعد تغيب جوري عن جلسات التسوية.





كما قدم طليقها إنذارًا رسميًا يتهمها بعدم صلاحية الحضانة، قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح حفاظًا على استقرار الطفل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.