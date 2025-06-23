طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات

بدأت جهات التحقيق سماع أقوال طالب بالصف الثالث الثانوي وشقيقيه بعد ضبطهم متلبسا الأول بالغش عن طريق سماعة بلوتوث.

ورد إخطار إلى مباحث الجيزة يفيد بإلقاء القبض على طالب ثالثة ثانوي، 17 عامًا، بحوزته سماعة بلوتوث يستخدمها للتواصل مع شقيقيه المتواجدين خارج المدرسة.

أوضحت التحريات أن الشقيقين يبلغان من العمر 22 و25 عامًا، كانا ينتظران داخل سيارة بالقرب من المدرسة، وبحوزتهما نماذج تحتوي على إجابات الامتحان، حيث كانا يمليان الإجابات على شقيقهما عبر السماعة البلوتوث.

تمكنت قوات الأمن، من ضبط الشقيقين، بعد تحديد موقع السيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة، وتولت النيابة العامة، التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.