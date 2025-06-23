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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي وإصابة 6 أشخاص.. بالأسماء

انقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي وإصابة 6 أشخاص
انقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي وإصابة 6 أشخاص
إسلام دياب

انقلب ميكروباص، أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

على جانب آخر، أصيب 9 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب مكروباص أجرة بالطريق الواصل بين محافظة اسيوط والوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 112 وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلي مستشفيات اسيوط الجامعي  لتلقي العلاج اللازم.

اللواء محمد حامد مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا يفيد بانقلاب مكروباص أجرة صباح اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وهم
سومه عبد الرازق حسين 52
كدمات متفرقه ، تهاني عوض السمان 30 عام
كدمات متفرقه وجرح قطعي بالوجه ، إسراء ممدوح احمد 15عام خلع بالكتف الايسر ، فاطمه ممدوح احمد 9 اعوام
كدمات متفرقه ، رمضان حسن محمد 42
كدمات متفرقه ، شادي حسن احمد 40
كسر بالكتف الايسر ، عليه حمدان محمد 39
كدمات متفرقه ، عواطف محمد عمر 65
جرح قطعي باليد اليسري ، يوسف محمد إبراهيم 8 اعوام.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم.

انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوى أطفيح إصابات مصابين

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