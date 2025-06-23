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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى إثبات نسب طفل إلى لاعب كرة قدم شهير.. بعد قليل

نظر دعوى إثبات نسب طفل إلى لاعب كرة قدم شهير
نظر دعوى إثبات نسب طفل إلى لاعب كرة قدم شهير
إسلام دياب

تنظر محكمة الأسرة بالجيزة، بعد قليل، دعوى إثبات نسب طفل إلى لاعب كرة قدم شهير، بعد رفضها وإحالتها لدائرة أخرى.

وقالت السيدة مدعية الزواج من اللاعب، عقب رفض الدعوى إنها أنجبت طفل من اللاعب، إن المحكمة طلبت إجراء تحليل الـDNA، مؤكدة أن القضية لم تُحسم بعد، وأنها ستتخذ مسارًا جنائيًا وستقدم طلب إعادة نظر في حكم المحكمة.

وأضافت أنها بصدد رفع دعوى جديدة لإثبات الزواج، مشيرة إلى أن المحكمة في الدرجة الأولى رفضت الدعوى، وطالبت بالتركيز على قضية النسب في الوقت الحالي. 

وأشارت إلى أنها سترفع دعوى إثبات نسب مرة أخرى لأن القضية لم تُحسم بعد، ولن تترك ابنها يعيش بدون شهادة ميلاد، فهو يبلغ من العمر عامين.

محكمة الأسرة دعوى إثبات نسب إثبات نسب إثبات نسب طفل لاعب كرة قدم

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