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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مش قادرة أعيشهم زي زمايلهم.. مفاجآت مثيرة في أقوال قـ.ـاتلة أطفالها بالشروق

«مقدرتش أسيبها لوحدها عايشة».. مفاجأت مثيرة في أقوال قاتلة أطفالها الثلاثة بالشروق
«مقدرتش أسيبها لوحدها عايشة».. مفاجأت مثيرة في أقوال قاتلة أطفالها الثلاثة بالشروق
إسلام دياب

أدلت الأم قاتلة أطفالها الثلاثة ، أمام النيابة في تحقيقاتها بالواقعة باعترافات مثيرة، مؤكدة أنها بدأت بإنهاء حياة طفلها الأكبر أولًا، حيث كتمت أنفاسه أثناء نومه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفة: «ماكنش حاسس بحاجة وهو نايم».

وأوضحت عن طريقة قتلها طفلها الثاني، أنه استيقظ على صراخها، فحاولت تهدئته، لكنها قامت بإنهاء حياته أيضًا بنفس الطريقة.

وأكدت أنها لجأت لقطعة قماش لإنهاء حياة طفلتها الثالثة، قائلة: «كانت الصغيرة اللي فيهم ومقدرتش أسيبها لوحدها في الحياة»، مؤكدة أنها ظلت تبكي بجوار جثامين أطفالها لفترة طويلة، قبل أن تتصل بالإسعاف في محاولة لإنقاذهم، إلا أن طاقم الإسعاف أخبرها أنهم فارقوا الحياة، قائلة: «زهقت من الدنيا ومش قادرة أعيشهم في نفس مستوى زمايلهم، أنا مش وحشة بس اتخنقت».

اكتئاب حاد في مرحلة متأخرة

قالت إنها منفصلة من فترة ومن بعدها أصبحت حياتها صعبة نفسيا، وتناولت مهدئات ولكنها لم تجدى مع ضغوط الأولاد والحياة، وأن حالتها النفسية أصبحت تسوء أكثر واتجهت للعزلة والأطباء أكدوا لها أنها مريضة باكتئاب حاد في مرحلة متأخرة.

وأضافت أنها عن سبب الواقعة وكيف هان عليها قتل أطفالها أكدت أنها غير قادرة على أن تقوم بتنشأتهم في نفس المستوى اللي اتعودوا عليه حتى أقل طلباتهم إنهم يروحوا مدرستهم مش عارفة تقوم بذلك الأمر.

القصة الكاملة 

استيقظت أم لثلاثة أطفال على الهموم ، تلاحقها منذ انفصالها عن زوجها، لتحملها وحدها مسؤولية تربية ورعاية أبنائها في ظل غياب الأب، وفي واقعة مأساوية شهدتها منطقة الشروق بمحافظة القاهرة أقدمت سيدة ثلاثينية على قتل أبنائها الثلاثة ثم جلست بجوار جثامينهم وقامت بإبلاغ الشرطة عن جريمتها.

الأم القاتلة 

جريمة الأم الثلاثينة وقعت قبل ساعات في مدينة الشروق في القاهرة، حيث أصيبت الأم بحالة نفسية سيئة جراء ارتفاع مصروفات المدرسة الخاصة بأبنائها ، ولم تقوى على سدادها ففكرت في التخلص منهم.

قامت الأم بتجهيز ايشارب ثم خنقت به أبنائها الثلاثة داخل غرفتهم أثناء نومهم للتخلص منهم ، بعدما وصلت إلى طريق مسدود لم تستطيع من خلاله دفع المصروفات الخاصة بمدارسهم جميعا.

في الفترة الأخيرة ارتفعت المصروفات الدراسية الخاصة بابناء المتهمة ولم تستطيع توفيرها فأصيبت بأزمة نفسية حادة وفكرت كثيرا في حلول إلا أن شيطانها بالنهاية جعلها تلجأ للتخلص منهم وتقتلهم سويا في الشقة.

قامت الأم بمجرد الانتهاء من قتل ابنائها خنقا بالجلوس إلى جوار جثامينهم ثم اتصلت بشرطة النجدة تبلغ عن جريمتها ومكانها، حيث حضرت الشرطة لتجدها بجوار الجثامين الثلاثة ممسكة بإيشارب تبكي في أرضية الشقة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن السيدة المتهمة ثلاثينية وتعاني من أزمة مالية ولم تقو على سداد مصروفات الدراسة لأبنائها الثلاثة، فقامت بإنهاء حياتهم خنقا وسلمت نفسها للشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثث 3 صغار داخل شقة في الشروق، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغار التي قامت بإنهاء حياتهم بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة، جراء عدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنائها.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات، حيث قررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثامين وبيان ما بهم من إصابات.

قاتلة أطفالها الأم اعترافات مثيرة زوجة تحقيقات النيابة

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