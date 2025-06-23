تحرش بسيدة وسرق هاتفها.. قرار قضائي ضد سائق ميكروباص بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة، تجديد حبس سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بسيدة والاعتداء عليها وسرقة هاتفها المحمول بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم عين شمس، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص أثناء استقلالها السيارة بمفردها.

وأضافت المُبلغة أنها استغاثت بعد أن تحرش بها السائق، فقام بالتعدي عليها بالضرب واستولى على هاتفها المحمول وفر هاربًا.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضه على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه أمام قاضى المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.