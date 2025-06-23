وزير الدفاع الباكستاني يحذر من جر الشرق الأوسط لحرب كبري تشمل دول الجوار

قال وزير الدفاع الباكستاني محمد آصف اليوم الإثنين أن استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني بالشرق الأوسط والهجوم الأمريكي ضد إيران كشف عن الوجود الصهيوني بالمنطقة حسب ريا نوفستي الروسية.

وتابع وزير الدفاع الباكستاني بإنه لايمكن السماح بإنعدام القانون في قلب الشرق الأوسط،وإن قلوب الباكستانيين مع إخوتهم الإيرانيين،وأكد آصف بإن إيران لا تمتلك سلاح نووي،ولا تسعى لامتلاكه،وإن طهران كانت في خضم مفاوضات مع ثلاث دول أوروبية من أجل التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي قبل الضربة الأمريكية.

وحذر وزير الدفاع الباكستاني من جر كامل منطقة الشرق الأوسط إلى حرب كبري تشمل جميع دول الجوار بسبب استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي الأمريكي تجاه إيران.