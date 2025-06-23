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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تعلن إغلاق المجال الجوي بعد الهجمات الإيرانية

المجال الجوي
المجال الجوي
ناصر السيد

أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي إغلاق المجال الجوي مؤقتاً، نظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة وحرصا على أمن وسلامة الدولة.

وقالت في بيان لها : "حرصاً على أمن وسلامة الكويت، ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة والتي شملت إغلاق مطاراتها والمجال الجوي، تعلن دولة الكويت عن إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر".

وأكدت إدارة الطيران المدني الكويتي أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية، ويتم التنسيق بشكل دائم مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودعت الإدارة العامة للطيران المدني جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول، والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار لما فيه المصلحة العامة

وشنت إيران هجوما على قاعدة العديدة الأمريكية، وأعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض الصواريخ، ولم تُبلغ عن أي إصابات فورية. 

وأدانت الحكومة القطرية الهجمات، وقالت إنها تُنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لمراقبة الوضع.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن القصف الصاروخي جاء ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.

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