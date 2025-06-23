لطلاب الثانوية العامة .. أطعمة تعالج التوتر بشكل طبيعي

يعاني طلاب الثانوية العامة من التوتر والقلق بشكل كبير لذا من المهم معرفة كيفية السيطرة عليه بطرق طبيعية ليس لها أى اثار جانبية.

نعرض لكم أهم الأطعمة التى تقلل التوتر بشكل طبيعي وفقا لما جاء فى موقع allinahealth.



دقيق الشوفان



هذا الطعام المريح سهل التحضير، وهو كربوهيدرات معقدة. يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ويخفض مستوى هرمونات التوتر في الدماغ وتساعد عناصر الشوفان الغذائية على تنظيم مادة السيروتونين الكيميائية في الجسم، مما يزيد من الاسترخاء والهدوء والإبداع.

التوت

إن الكمية العالية من فيتامين سي في الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق والتوت الأسود تجعلها غذاءً مُكافحًا للتوتر.

يساعد فيتامين سي الجسم على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكورتيزول بعد التوتر الشديد كما تشمل فوائد التوت مضادات الأكسدة والألياف.

الهليون



هذه الخضار الربيعية غنية بالحديد وحمض الفوليك، أحد فيتامينات ب العديدة وهذه العناصر الغذائية في الهليون تساعد على تحسين مزاجك وصحة دماغك، وتقليل الشعور بالاكتئاب والقلق.

سمك السلمون والتونة

يُعدّ السلمون والتونة مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على كتلة العضلات وقوتها. كما أنهما غنيان بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية لصحة الدماغ، وقد ثبت أنهما يُحافظان على هرمون التوتر الكورتيزول ويُنظّمان مستويات الأدرينالين.

يمكن للأشخاص الذين لا يتناولون الأسماك الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية عن طريق دمج بذور القنب أو بذور الشيا في السلطة.

المكسرات والبذور

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في بعض البذور والمكسرات، بما في ذلك بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

تساعد الزيوت الموجودة في هذه المكونات على الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. المكسرات غنية بالبروتين، وهي إضافة رائعة للوجبات الخفيفة لموازنة سكر الدم ومنع تقلبات المزاج أو الطاقة في منتصف النهار.

رغم أن المحار يُعرف بأنه منشط جنسي ، إلا أنه يُعدّ أيضًا غذاءً مُخفِّفًا للتوتر، غنيًا بالزنك، الذي يُساعد على رفع مستويات السيروتونين في الجسم. كما يحتوي المحار على فيتامينات ب والمغنيسيوم وتيساعد فيتامينات ب على تحسين المزاج وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب أما المغنيسيوم، فيُساعد في تخفيف التعب والصداع وأعراض التوتر الجسدية الأخرى .



الشوكولاتة الداكنة

هذه الحلوى اللذيذة لا تُرضي براعم التذوق لديك فحسب، بل تُساعد أيضًا على تخفيف التوتر، إذ تُقلل مضادات الأكسدة والبوليفينولات مستوى الكورتيزول في الجسم.

تُصنع الشوكولاتة الداكنة من نبات الكاكاو، الغني أيضًا بالمغنيسيوم الذي يُهدئ الجسم لذا ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أكثر.

نصيحة : انتبه إلى أن بعض حلويات الشوكولاتة الداكنة قد تحتوي على سكريات مضافة، لذا تناولها باعتدال.

شاي البابونج



شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة للتوتر فهو يساعد على تهدئة اضطرابات المعدة وتخفيف آلام الصداع النصفي كما يُخفف شاي البابونج التوتر بفضل خصائصه الرائعة في استرخاء العضلات.

تناول كوبًا من هذا المشروب قبل النوم وانغمس في نوم هادئ لتحصل على ليلة نوم جيدة.