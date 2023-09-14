نوع خضار شهي ورخيص يرفع المناعة بسرعة

في ظل التقلبات الجوية وانتشار الفيروسات يرغب الاشخاص في تقوية المناعة بشكل طبيعي من خلال اختيار نوع الطعام المناسب.



ووفقا لما جاء في موقعStylecrez فإن هناك نوع خضار شعبي ورخيص ومنتشر في كثير من البلدان يساعد في تقوية المناعة خاصة في الشرق الاوسط وهو الملوخية.

ويرجع سر قدرة أوراق الملوخية في تقوية المناعة إلى أنها غنية بالفيتامينات A وC وE وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الأمينية. وهو فعال بشكل خاص لجهاز المناعة.



يعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة الأكثر فعالية التي لا تقضي على الجذور الحرة فحسب، بل تساعد أيضًا في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء عادةً ما تهاجم خلايا الدم البيضاء مسببات الأمراض والالتهابات أولاً.

الفيتامينات A و E هي فيتامينات مضادة للأكسدة تمنع أضرار الجذور الحرة.



يساعد تناول أوراق الملوخية بشكل منتظم على تقوية المناعة والوقاية من أمراض عديدة هذا بالاضافة إلى أن الملوخية تساعد الجسم في محاربة السرطان والوقاية منه.