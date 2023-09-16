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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فعاليات القافلة الطبية التابعة للأزهر بالشيخ زويد

القافلة الطبية بمستشفى
القافلة الطبية بمستشفى الشيخ زويد المركزي

انهت القافلة الطبية التابعة للأزهر  الشريف أعمالها  بمستشفي الشيخ زويد المركزي شمال سيناء.بعد تقديم الرعاية الصحية للمواطني لمدينة الشي زوي وقراها علي مدى بومين ،  طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وتحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

3148حالة :

وقد أجرى أعضاء القافلة الكشف الطبي علي عدد 3148 حالة في كافة  التخصصات الطبية، تحت اشراف الدكتور فايز مدير مستشفى الشيخ زويد المركزي برفقة الشيخ عبدالحسيب عبدالخالق من علماء الأزهر الشريف.


وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية وهي الـ "باطنة - مسالك - عظام - رمد - اطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف واذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي".

وقد تضمنت القافلة تقديم المساعدات الإنسانية بواقع  1000 كرتونة مواد غذائية متنوعة، و1750 شنطة مدرسية،  و600 لعبة أطفا، ل و1500 شنطة ملابس،  إلى جانب توزيع كمية من الادوية علي مختلف مستشفيات المحافظة،   المركزية والعاملين،  واجراء امتحانات محو الأمية.

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