ملحمة وطنية دشنها الرئيس.. تمويلات جديدة لصالح مبادرة حياة كريمة| تفاصيل لا تفوتك

مشروعات عملاقه شيدتها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة في جميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والمدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات الهامه والحيوية التي غيرت شكل الحياة واضفت حاله من السعادة والفرحه على المواطنين.

الرئيس يفتتح اليوم عددا من مشروعات حياة كريمة

مسيرة حياة كريمة لن تتوقف

ولن تتوقف حتى اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة سلسلة نجاحاتها المتواصلة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وفي هذا الصدد، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، عددا من المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف.

ويأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس' إنشاء جديد' والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع محافظات الجمهورية.

توزيع 500 وجبة على المرضى

500 وجبة على المرضى

على مدار السنوات الأربع الماضية، حقق مشروع "888حياة كريمة"، كثير من الإنجازات على أرض الواقع أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة من «تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً وهو ما لمسه الأهالي بالفعل من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية ووفرت الحماية لأسر، ومياه نظيفة وحياة كريمة، بتعاون ما بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومي في مصر.

تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدماتها للمواطنين في كل مكان على المستويات كافة وبكل أشكال الدعم في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأولى بالرعاية.

ومن اخر ما قدمته مبادرة حياة كريمة للمواطن، توزيع وجبات ساخنة على الأهالي بمحافظات مصر، فضلا عن المرضى في عدد من مستشفيات شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أجل إدخال الفرح والسعادة على قلوبهم.

ووزعت المبادرة 500 وجبة على المستفيدين مع المرضى والمرافقين لهم، في إطار اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المواطنين الأولى بالرعاية.

ووفق مؤسسة حياة كريمة، فكان عنوان أمس من بدايته هو الفرحة والدعم والاهتمام وهو ما كان واضحا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة سبيل وكانوا مقدرين كل ما تقدمه مبادرة حياة كريمة من أجلهم.

4 وحدات صحية ببرج العرب

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس ، عن الانتهاء من نسبة 95% من إنشاء 4 وحدات صحية في قرى ونجوع حليص والصناقرة والغربانيات وبهيج ببرج العرب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية أخرى بقرية أبو صير، وذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القري توفر على المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية.

وأوضح الشريف؛ أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب، منوهًا أنه جرى الانتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجارى العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى بنجوع الميثاق وجويدة وهليل وأبو صير.

وأضاف أن تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية لأهالي برج العرب، مؤكدًا أن كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالقري الأشد احتياجًا تتضافر جميعها لضمان "حياة كريمة" للأسر المستهدفة.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد شريف صالح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها، أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الإدارية والقرى المستفيدة من تلك المبادرة القومية، مشيراً إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة والممول من الحكومة والبنك الدولي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حياة كريمة تستهدف 7 محاور

وفي هذا الصدد، قال محمد جمال منسق حياة كريمة في الإسماعيلية، تنفيذ أكثر من 98% لمعظم المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى شرق قناة السويس.

وأضاف جمال- خلال تصريحات له، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت 4 قرى في مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، من أكثر القرى احتياجاً لافتقارها لمشروعات البنية التحتية الرئيسية كمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار جمال، إلى أن مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية استهدفت 7 محاور رئيسية، أولها توفير سكن كريم برفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وتابع: "المشروعات استهدفت الخدمات الطبية، المتمثلة في بناء المستشفيات وتطويرها وبناء الوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية إلى جانب الخدمات التعليمية، من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية، والمباراة تعمل على محور التمكين الاقتصادي بتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل مع العمل على بناء وتأهيل الإنسان".

قافلة طبية مجانية بقرية أبونبوت التابعة لمركز دشنا

الكشف على 1164 مواطنًا

ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية بقرية أبونبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبى على ١١٦٤ مواطنا في ٧ تخصصات طبية بواقع «٤٠٤ حالات رمد، ٢٩٢ حالة أمراض باطنية، و١٨٤ حالة طب اطفال، ٧٤ حالة جراحة عامة، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد، و٣٣ حالة تنظيم الأسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٥ حالة، وعمل سونار لعدد ٢٠ حالة، وأشعة لعدد ٩ حالات، واجراء الكشف المبكر لعدد ١٨ حالة، وإنهاء اجراء العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات، فضلا عن تحويل ٨ حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

وتأتي هذه القافلة، انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وسوف نرصد لكم أبرز 10 أهداف رئيسية لمبادرة الرئيس "حياة كريمة":



1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.

2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.

6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.

7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.

9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.

10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.