تفاصيل مبادرة منحل لكل أسرة برعاية التضامن.. فيديو

‏قال توفيق عطية، صاحب منحل والمسؤول عن مشروع منحل لكل أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة، إنه يعمل في هذه المهنة منذ صغره وكل عائلته تعمل بها على مدار 80 عاما.

‏وتابع ‏خلال حواره مع الإعلامية "هند جاد"، في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنه عندما بدأت مبادرة حياة كريمة في الغربية، علم عن طريق جمعية مربى النحل بالغربية أن وزارة التضامن الاجتماعي، طرحت مبادرة منحل لكل أسرة وقرر المساعدة والانضمام واستطاع أن يأتي ‏بحوالي 10 مستفيدين ‏تنطبق عليهم الشروط وبدأ في تعليمهم هذه المهنة بشكل نظري بحضور بعض ‏أساتذة الجامعة ‏وقد حصلوا على بعض الكورسات، مؤكدا أنه قام بتدريبهم في المنحل الخاص به لمدة 12 شهر.

‏وأضاف أنه وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر ديوان المحافظة قام بتسليم 10 خليات نحل لكل أسرة بعد استيفاء الشروط.