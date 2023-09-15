كرم أهالي الشرقية.. المواطنون يتبرعون بأراض لإقامة مشاريع حياة كريمة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حجم المشروعات داخل المحافظة تخطت التي 2870 مشروع بتكلفة حوالى 50 مليار جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أحلام مواطن”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم أن مبادرة حياة كريمة طورت مركز الحسينية الذى يمثل 31% من المحافظة، معقبا: "تم تطوير ثلث المحافظة خلال المرحلة الأولى وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حياة كريمة سيكون تم تطوير 60% من المحافظة".

قطع اراض



وعن تعاون مواطنى محافظة الشرقية مع المشاريع، أوضح قائلا:" بعض المشاريع كانت تحتاج قطع اراض لتنفيذها، المحافظة لم تدفع جنيه لشراء الأراضى بل كان المواطنين يتبرعون بها".

وأضاف محافظة الشرقية، أحد موطنى المحافظة الكرام تبرع بـ 12 فدان لإقامة محطة معالجة للمياه.

وأشار ممدوح غراب، إلى أنه يتم دراسة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وتبرع مواطنو الشرقية بأكثر من 700 قطعة أرض لمشاريع المرحلة الثانية.