عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 256 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 256  عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

txt

رئيس جامعة طنطا: أطلقنا 24 قافلة لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 256 عبوة.

txt

اتفاقية تعاون علمي وبحثي بين جامعتي سوهاج والزاوية الغربية بليبيا

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

أدوية بيطرية اتفاقية تعاون الجهات المعنية الأدوية البيطرية الطب البيطري بالغربية العيادات البيطرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

مؤسسات المجتمع المدني ودعم ذوي الهمم في صالون ثقافي بدار كتب طنطا

ترشيحاتنا

بولندا تعلن حظر دخول السيارات الروسية للبلاد .. ما القصة؟

فرمان من السيسي.. تفاصيل مضاعفة علاوة الغلاء وهذه الفئات تستفيد من القرار

الرئيس السيسي: أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات

بحث ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات بمؤتمر وزراء الداخلية العرب 18 سبتمبر

تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ