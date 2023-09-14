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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اتفاقية تعاون علمي وبحثي بين جامعتي سوهاج والزاوية الغربية بليبيا

صدى البلد

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع اسماعيل الهادي إعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، والدكتور محمود جدور وكيل الشئون العلمية بجامعة الزاوية بليبيا، وذلك تفعيلاً لإتفاقية التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين بحضور كلاً من الدكتور إسماعيل العكش عميد كلية العلوم و الدكتور سامي عيسى مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة الزاوية، الدكتور أحمد الصغير مسئول شئون الوافدين بجامعة سوهاج، وذلك بمقر استراحة الجامعة بالقاهرة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن أسفه الشديد، لما خلفته كارثة إعصار دانيال من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة للشعب الليبي، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة للشعب الليبيي.

 

وأكد أن الدولة المصرية ستظل السند الأول للأشقاء العرب وقت الأزمات والكوراث، وذلك انطلاقاً من المسئولية المشتركة والروابط الأخوية.

وأوضح "النعماني" أن اللقاء تناول بحث آليات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين الجامعتين، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية بالقاهرة، بهدف تقديم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستويات الجودة والتي تحاكي متطلبات سوق العمل في المستقبل، والاستفادة بشكل متبادل من الخبرات المشتركة والتفاعلات الثقافية.

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جامعة سوهاج

وأضاف أن الاجتماع ناقش ايضاً آليات زيادة أعداد الطلاب الليبين الوافدين بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة  تقدم كافة اوجه الدعم  وأفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لهم  لتزويدهم بالعلم والثقافة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهم، بإعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة سوهاج في بلادهم، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين.

وأشاد كلاً من الدكتور محمود جدور واسماعيل الهادي بمكانه جامعة سوهاج العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها بإعتبارها منارة للعلم والثقافة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم.

وأوضح انه تم الإتفاق علي قيام الملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية بالقاهرة بزيارة رسمية لجامعة سوهاج، وتضمن الاجتماع عرض عن جامعة الزاوية وما تضمه من كليات وبرامج تدريسية مختلفة.

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