أثناء استحمامه.. غرق عامل زراعي بـ"المسكينية" في سوهاج

انتهت حياة عامل زراعي في نهاية العقد الثاني من العُمر، غرقًا أثناء استحمامه بترعة المسكينية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة؛ لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق عامل زراعي بترعة المسكينية دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق المدعو (أحمد ع ا ا- 18 عاما- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز- جثة هامدة)، وبسؤال والده المدعو (علي ا ا ع- 43 عاما- مدرس- ومقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة المسكينية، لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة؛ لعدم إجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.