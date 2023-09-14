محافظ سوهاج يوجه بدعم كافة المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المواطنين

وجه محافظ سوهاج طارق الفقي بدعم كافة المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المواطنين حتى التي لن يحالفها التوفيق في الاختيار، وتقديم الدعم والمشورة لهم ليتمكنوا من العودة مرة أخرى في المستقبل، والعمل على تحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم /الخميس/ لاجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تقوم حاليًا بتقييم المشروعات المقدمة من المواطنين؛ لمتابعة أعمال اللجنة وتذليل أية معوقات قد تعطل عملها، حيث تضم اللجنة بعضويتها ممثلي وزارات التخطيط، والاتصالات والبيئة، ومحافظة سوهاج.



وقال الفقي إن عدد المشروعات المكتملة بلغ 28 مشروعًا شملت (3 مشروعات كبيرة الحجم، ومشروعين متوسط، و3 مشروعات مرتبطة بمبادرة "حياة كريمة"، و14 مشروعًا للشركات الناشئة، و3 مشروعات للمبادرات المجتمعية، و3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ).



وأوضح أن اللجنة ستقوم بالانتهاء من التقييم واختيار 13 مشروعًا من بين المتقدمين، وإرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وإعلان الفائزين.