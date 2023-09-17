قريباً.. أنغام تروج لعودة برنامج «ذا إكس فاكتور»| شاهد

روجت الفنانة أنغام، لعودة برنامج “ذا إكس فاكتور”، والمقرر عرضه على شاشة قناة دبي.

وشاركت القناة الفيديو الترويجي للبرنامج، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أنغام في البرومو، وعلقت الصفحة الرسمية للقناة: “إكس فاكتور يعود من جديد قريباً على قناة تليفزيون دبي”.

خلاف أنغام وشيرين

وضعت الفنانة أنغام حدا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل صوت مصر الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية، والذى أشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى فى العالم العربي وحقق نجاحا كبيرا.

رسائل أنغام وشيرين تكشف الحقيقة

وكشفت أنغام نص رسائل التهانى المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل "صوت مصر ".

ووجهت شيرين رسالة لأنغام عقب نجاح الحفل قائلة: "مساء الخبر يا حبيبة قلبي .. أنا شيرين.. لما تفضى فى أى وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة .. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلى كل خير".