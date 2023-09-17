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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتور بيريرا: وعدت المصريين بتطوير التحكيم

بيريرا
بيريرا

أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أنه يبذل قصارى جهده من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر منذ وصوله خلال الشهور الماضية. 

وقال البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عبر المؤتمر الصحفي: “وصلت مصر من ستة أشهر، وأعلن 7 أيام في الأسبوع لكوني محترفا وأحب عملي”.

وأضاف: “وعدت المصريين بتطوير التحكيم، وسأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك”. 
 

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اجتماع بيريرا ومديري الكرة في أندية الدوري 

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، اجتماعا صباح اليوم مع مديري الكرة والإداريين بأندية الدوري الممتاز في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق غدا، الاثنين.
 

بيريرا

شهد الاجتماع بين بيريرا ومديري الكرة والإداريين في أندية الدوري الممتاز التأكيد على الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وجميع الأندية.

بيريرا

وأكد بيريرا ضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق اللوائح على الجميع.

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مؤتمر صحفي للبرتغالي بيريرا

ويعقد اليوم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة تصنيف الحكام والتحديات التي تواجه  قضاة الملاعب فى الدوري الجديد.

بيريرا
بيريرا لجنة الحكام الدوري الممتاز لجنة الحكام الرئيسية أندية الدوري

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