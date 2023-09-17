أزمة مدربين| زلزال "سوبر" في الأهلي.. إعصار "سولار" يضرب الزمالك.. ومنتخب مصر خارج الخدمة

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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

تعرضت الكرة المصرية خلال أسبوع  لانتكاسة قاريا ووديا على مستوي منتخب مصر والنادي الأهلي فيما تلقي الزمالك خسارة كارثية بكأس الكونفدرالية.

وسبق زلزال سوبر الأهلي وانتكاسة الزمالك فى الكونفدرالية خسارة منتخب مصر الوطني وديا أمام نظيره التونسي بثلاثية فى القاهرة. 

صدى البلد يسلط الضوء على خسارة منتخب مصر الوطني وديا والنادي الأهلي في السوبر الإفريقي وسقوط الزمالك فى الكونفدرالية. 

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منتخب مصر يخسر وديا أمام تونس

خسر منتخب مصر يوم الإثنين الماضي على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز منتخب تونس الهدف الوحيد فى شباك منتخب مصر عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي نجم منتخب مصر بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

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اتحاد العاصمة يقضى على آمال الأهلي في السوبر 

 خسر النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

ومنذ بداية الشوط الثاني والنادي الأهلي يحاول إدراك التعادل، دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق المنافس، الذي يواصل مهمة تضييع الوقت، حتى تنتهي المباراة بتقدمه.

وألغى الحكم هدفا للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة في شباك اتحاد العاصمة الجزائري بعد تسديده إمام عاشور القوية سقطت من يد حارس مرمي اتحاد العاصمة الجزائري ليخطفها كهربا ويسجلها وألغها الحكم بداعي التدخل الخاطئ.
في الدقيقة العاشرة تصدي محمد الشناوي لرأسية توميسانج.

وفي الدقيقة 13 نجح فريق اتحاد العاصمة في عمل هجمة مرتده عن طريق توميسانج ومررها لـ بو سليم قبل أن يتدخل محمد عبدالمنعم ويخرجها.

في الدقيقة 16 أضاع رضا سليم كرة بعد خطفها من بين مدافعي اتحاد الجزائر ة وسددها بين يدي الحارس.
وفي الدقيقة 25 كان محمود كهربا قريب من تسجيل هدف قبل تدخل لاعبي اتحاد العاصمة ويسقط داخل المنطقة ورفض الحكم احتسابها.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

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الزمالك يسقط في الكونفيدرالية 

تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد  على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم  في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطورة .

أهدر يوسف أوباما هدفا محققا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له لكن سددها ضعيفة وحرم الزمالك من هز الشباك.

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