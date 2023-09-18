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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد الهزيمة من أرتا سولار| سيناريو 2018 يهدد الزمالك بالخروج من الكونفيدرالية.. وهذه فرص “الأبيض” للتأهل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد الهزيمة القاسية لفريق الزمالك المصري من أرتا سولار الجيبوتي بسبب رعونة اللاعبين في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يواجه الزمالك الآن تحديًا كبيرًا للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

 

التشابه مع سيناريو 2018

خسارة الزمالك في هذه المباراة أعادت للأذهان سيناريو توديع الكونفيدرالية في عام 2018، عندما واجه الفريق ولايتا ديتشا الإثيوبي. في ذلك العام، خسر الزمالك ذهابًا بهدفين مقابل لا شيء، ثم انتصر إيابًا بهدفين لصفر. ومع ذلك، تعرض الفريق للإقصاء بعد هزيمته في ركلات الترجيح 4-3.

 

آمال الزمالك في المباراة العودة

الزمالك يسعى الآن لتجنب تكرار سيناريو 2018 والحفاظ على فرصه في البطولة. ومن المهم بالنسبة للفريق الأبيض أن يحقق فوزًا بأكثر من هدفين في مباراة العودة للتأهل إلى المرحلة التالية. وسيستضيف الزمالك بطل جيبوتي في القاهرة في مباراة الإياب، والتي ستقام في أحد أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

 

جدول العودة

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك العاصمة التنزانية دار السلام ومنها تتوجه إلى مطار أديس أبابا.  ستتوقف البعثة لثلاث ساعات في أديس أبابا قبل العودة إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تصل في الساعة الثانية فجرًا اليوم الإثنين.

 

وبعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار، ينتظر فريق الزمالك تحدًا كبيرًا في مسعى للتأهل إلى المراحل المتقدمة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. إن كان بالفعل يشبه سيناريو 2018، فإن آمال الزمالك لا تزال مستمرة في العودة وتجاوز هذا العقبة.

 

وستكون مباراة العودة في القاهرة فرصة للزمالك لاستعادة زخمه وتحقيق فوز بأكثر من هدفين للتأهل. وسيتعين على الفريق الأبيض تحقيق أداء مثالي وتجنب الأخطاء التي أدت إلى الهزيمة في اللقاء الأول.

 

وسيظل جمهور الزمالك متحمسًا ومتفائلًا بأداء فريقهم، ومن المتوقع أن يقدموا دعمًا كبيرًا في مباراة العودة. وسيكون على الزمالك العمل بجدية وتحقيق الفوز من أجل العبور إلى الأدوار التالية والمضي قدمًا في مشوارهم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
 

الزمالك كاس الكونفيدرالية الافريقية سيناريو توديع الكونفيدرالية البطولة القاهرة

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