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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 للطلاب المصريين والوافدين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 مصري ووافد

وأوضحت كلية الحقوق الخطوات فى النقاط التالية:

أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري
- او اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين.

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- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:
1- بطاقة الرقم القومي
2- شهادة الميلاد
3- إيصال سداد فوري
4- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)
5- اخلاء طرف مكتبة الكلية
- والطالب الوافد صورة جواز السفر
ثالثا : قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق
رابط تقديم قسم العربي
https://forms.gle/qRrAs51qptJWr7MG8
وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال
ملحوظة هامة:
برجاء تسليم اصل اخلاء طرف التربية العسكرية واصل ايصال السداد عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم
برجاء كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج

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