خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 للطلاب المصريين والوافدين

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 مصري ووافد
وأوضحت كلية الحقوق الخطوات فى النقاط التالية:
أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري
- او اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين.
- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية
ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:
1- بطاقة الرقم القومي
2- شهادة الميلاد
3- إيصال سداد فوري
4- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)
5- اخلاء طرف مكتبة الكلية
- والطالب الوافد صورة جواز السفر
ثالثا : قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق
رابط تقديم قسم العربي
https://forms.gle/qRrAs51qptJWr7MG8
وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال
ملحوظة هامة:
برجاء تسليم اصل اخلاء طرف التربية العسكرية واصل ايصال السداد عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم
برجاء كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج