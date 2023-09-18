خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 للطلاب المصريين والوافدين

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 مصري ووافد

وأوضحت كلية الحقوق الخطوات فى النقاط التالية:

أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري

- او اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين.



- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:

1- بطاقة الرقم القومي

2- شهادة الميلاد

3- إيصال سداد فوري

4- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)

5- اخلاء طرف مكتبة الكلية

- والطالب الوافد صورة جواز السفر

ثالثا : قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

رابط تقديم قسم العربي

https://forms.gle/qRrAs51qptJWr7MG8

وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

ملحوظة هامة:

برجاء تسليم اصل اخلاء طرف التربية العسكرية واصل ايصال السداد عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم

برجاء كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج