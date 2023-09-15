طب أسنان القاهرة تعلن مواعيد اجراء الكشف الطبى للطلاب المصريين

أعلنت كلية طب الاسنان جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2023/2024

‎وقالت كلية طب الأسنان ، يبدأ تقديم الأوراق المطلوبة من يوم 17/09/2023 وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى والمحدد له يوم 16/09/2023

‎كما أن الموقع الخاص بخدمة التسجيل الالكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين:

https://medcheck.cu.edu.eg

‎تعليمات هامه قبل الكشف الطبي:

‎-يتم الكشف بمقر مستشفى الطلبة بميدان الجيزة.

‎-يتم الكشف من 09:30 - 11:30 صباحا للطالبات ومن 11:30 - 01:30 ظهرا للطلبة.

‎-على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة + استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الالكتروني.

‎-يرجى من الطلبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

‎-ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل أو خارج المستشفى.

‎-في حال تعذر التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المذكور يتم التوجه للتسجيل بداخل مستشفى الطلبة.

‎-يتم سداد مبلغ (55) جنيها رسوم الكشف الطبي للطلاب المصريين (نظامي - انتساب) ومبلغ (330) جنيها ( لطلاب الساعات المعتمدة).

‎-يتم السداد عن طريق منافذ فوری (متوفر منافذ داخل المستشفى) أو الكترونيا.