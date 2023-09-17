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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة الجدد بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت كلية الآثار جامعة القاهرة، إنه على الطلاب المستجدين الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص للكشف الطبى وتسجيل بياناتهم وطباعة الاستمارة مع سداد الرسوم عبر أحد منافذ فورى ، والتوجه إلى مستشفى الطلبة بميدان الجيزة يوم 30/9/2023 لإجراء الكشف الطبى مع إحضار صورة من الرقم القومى وصورة من الثانوية العامة الطالبات صباحا من 9.30 إلى 11.30 والطلاب  من  11.30 إلى 1.30.

رئيس جامعة القاهرة: ملف طبى لكل طالب لمتابعة حالته الصحية طوال الدراسة

جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة للعمل رؤساء مجالس أقسام علمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة بكل من الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بهما على جميع المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية.

وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام العاجلة وذات الأولوية والتي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021/ 2025 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع المستشفيات والتعليم الطبي كجامعة من الجيل الرابع.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل.

كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي الرقم القومي

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