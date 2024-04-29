منها وقوف عرفة| 4 تحذيرات من الأوقاف لعدم فساد الحاج لحجه.. تفاصيل

يسعي المسلمون في شتي أنحاء العالم، لاتمام فرائض الحج كما ينبغي دون حدوث أي عمل قد يفسد الحج الخاص بهم أو يتم التشكيك به، وتحرص وزارة الأوقاف المصرية علي تزويد كافة المصريين بضوابط الحج الصحيحة وما قد يفسده للحاج، وذلك مع اقتراب موسم الحج.

وكشفت وزارة الأوقاف عن تحذيرات مهمة والتي تفسد للحاج حجه إذا قام بفعلها، وهو ما حذرت منه وزارة الأوقاف الحجاج لمن يرغب في أداء مناسك الحج، وشددت وزارة الأوقاف علي أنه يجب أن يتنبه الحاج بشدة إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله.

4 تحذيرات تفسد الحج

وكشفت وزارة الأوقاف، عن تنبيهات هامة للحجاج بالبعد عن بعض الأفعال التي من شأنها فساد حجهم، وأوضحت وزارة الأوقاف أنه علي الحاج أن يتنبه إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله أو تركه بدم، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه، يقوم يُفسد حجه.

فيجب علي الحاج عدم فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا، وذلك بقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الحَجُّ عَرَفَةُ"، كما يجب علي الحاج عدم ترك طواف الركن "الإفاضة"، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه.

وتأتي من تحذيرات عدم اكتمال الحج، ترك السعي بين الصفا والمروة، وذلك خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي.

ويأتي التحذير الرابع لما يفسد الحج، الجماع قبل الوقوف بعرفة، فإنه يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية - الشافعية - الحنابلة) ، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.

خطأ الطواف بمناسك الحج

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن السعى يطلق على المشي بهمة واجتهاد، لافتا إلى أن السعى كان لستنا هاجر أم سيدنا إسماعيل، بين الصفا والمروة حتى أصبح ركن من أركان الحج والعمرة، وهذا لا يأتى إلا بعد الطواف.

وأوضح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "نحن مقبلون على موسم الحج، وفى ناس كثير بيقوموا بتقديم طواف الحج، أو يقبلون يوم عرفة ويردون أن يسعوا دون الطواف، وهنا لا بد أن ننبه لازم يعملوا طواف قدوم، ويسعون سعى الحج، وهذا للركن والشعيرة".

وتابع: "أما السعى الذى جاء فى القرآن الكريم عن المعاش أو عمل الخيرات أو عمل الطاعات فله معان كثيرة، فالقرآن عبر عنه بالمشي وإذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن السعى يحتاج إلى طاعة وعبادة".

رحلات الحج الوهمية

وكان قد حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.

وأوضح المصدر أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

ورصدت وزارة الحج والعمرة إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.