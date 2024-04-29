نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

وتألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة، وذا أكمام مكشوفة، باللون الأبيض، المطرز باللون الذهبي، مما كشف عن أناقتها.

انتعلت نادية الجندي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية غير المبالغ فيها.