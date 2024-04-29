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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"الشباب والرياضة": استلام أول دفعة من نتائج الفحص لمشروع الجينوم للأبطال الأوليمبيين

صدى البلد

تسلم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأوليمبيين المصريين من مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الإثنين ، مع اللجنة المسئولة عن المشروع، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة اللواء دكتور أمين فؤاد شاكر، والباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المرجعي السكاني اللواء طبيب خالد عامر، ورئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة اللواء طبيب طارق طه أحمد، ورئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة الدكتور كمال درويش، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أداء الرياضيين المصريين وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الرياضات الأولمبية وغيرها من الرياضات عن طريق تحسين مستوى الفرد، والعمل على تحسين نتائج الأبطال الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها وفقاً للمسح الجيني له ومتابعته من خلال برنامج التغذية، وسيكون هذا المشروع عاملا كبيرا لنقل الرياضيين لمستوى الاحترافية بفرص أكبر.

وأوضح أن الدولة لديها العديد من المشروعات الرياضية القومية التي يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثيل المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب، مما يستوجب دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة في العديد من الألعاب.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة حرصت على الانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري، الذي تأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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