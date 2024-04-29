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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

صدى البلد

علق خبير اللوائح عامر العمايرة علي قضية محمد الشيبى وحسين الشحات عبر حسابه هلى موقع فيسبوك.

وكتب عامر العمايرة: أكثر من إعلامى وصحفى بينقل عن‏ محامى الشيبى أن فى 15 قضية مشابهة لقضية الشيبى والشحات بأوروبا تم اللجوء فيها للمحاكم العادية وفيفا لم يعترض على حد نقلهم عن المحامى.

وتابع : ‏الكلام ده غير صحيح مفيش حالات وأتمنى ،‏كل من تحدث عن ذلك يسأل المحامي،‏ ينشر رقم قضية مشابهة واحدة ويذكر الأطراف.

وقال الشيبي: انتظرت الحصول على حقى من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء على ولكن لم ينصفنى القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي علي في الإمارات، وبالتالي لجأت للطريقة القانونية المتاحة أمامى للحصول على حقى كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

ووصل الشيبي إلى مقر اتحاد الكرة للمثول أمام لجنة الانضباط بناءً على شكوى تقدم بها النادي الأهلي بخصوص الخلاف بين الشيبي وحسين الشحات، لاعب الأهلي.

واتهم الشحات محمد الشيبي بسوء السلوك خلال إحدى المباريات، ما دفع الأهلي إلى التقدم بشكوى رسمية ضده.

يذكر أن الشيبي لم يتمكن من الامتثال أمام  لجنة الانضباط في وقت سابق بسبب انشغاله بمباراة فريقه في الدوري في ذلك الوقت، ما أدى إلى تأجيل الاستماع له.

عامر العمايره الشيبي و الشحات اللاعب محمد الشيبي حسين الشحات ومحمد الشيبي

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