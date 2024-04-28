أول تعليق من الشيبي بعد مثوله أمام اتحاد الكرة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد الشيبى لاعب بيراميدز فى أزمة حسين الشحات خلال التحقيق معه فى لجنة الانضباط :

انتظرت الحصول على حقى من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء على ولكن لم ينصفنى القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي علي في الإمارات كذلك، وبالتالي لجأت للطريقة القانونية المتاحة أمامى للحصول على حقى كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.



ووصل الشيبي إلى مقر اتحاد الكرة للمثول أمام لجنة الانضباط بناءً على شكوى تقدم بها النادي الأهلي بخصوص الخلاف بين الشيبي وحسين الشحات، لاعب الأهلي.

واتهم الشحات محمد الشيبي بسوء السلوك خلال إحدى المباريات، مما دفع الأهلي إلى التقدم بشكوى رسمية ضده.

يذكر أن الشيبي لم يتمكن من الامتثال لدعوة لجنة الانضباط في وقت سابق بسبب انشغاله بمباراة فريقه في الدوري في ذلك الوقت، مما أدى إلى تأجيل الاستماع له.