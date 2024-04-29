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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس السيادي السوداني: روسيا تتعامل معنا بوصفنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، مالك عقار، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، أن روسيا تتعامل مع المجلس السيادي السوداني، بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب.

وأضاف عقار، أنه التقى بالمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الذي أكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتاريخها المتجذر، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة ترقية وتطوير هذه العلاقات، والدفع بها إلى آفاق ارحب، لافتا إلى أن روسيا تتعامل مع مجلس السيادة الانتقالي والحكومة في بورتسودان، بوصفها الممثل الشرعي للشعب السوداني في التعامل الدولي.

وأشار نائب رئيس المجلس السيادي السوداني في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى أن بوجدانوف شدد على أهمية هذا اللقاء؛ لتعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، وتطوير أوجه التعاون المشترك، خاصة وأن نائب رئيس مجلس السيادة شارك في قمتين في روسيا، ممثلاً للسودان، والتقى بالقيادات الروسية للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أنه رحب بالمبعوث الروسي في السودان، وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الخرطوم وموسكو في المنابر الدولية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقدم شرحا حول الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض والأزمة الراهنة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. 

وأشار نائب رئيس المجلس السيادي السوداني إلى أن دور روسيا وتحركاتها في إفريقيا والشرق الأوسط وعلاقاتها الواسعة مع الدول والقادة؛ يمكنها من التشاور حول المبادرات المطروحة، ابتداء من جدة، مرورا بـ"الإيجاد" وتوضيح أسباب عدم نجاحها في حل الأزمة الراهنة. 

الممثل الشرعي للشعب السوداني نائب رئيس المجلس السيادي السوداني مالك عقار المجلس السيادي السوداني روسيا ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي

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