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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

علاج الدوالي
علاج الدوالي

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ظهور الدوالي فى القدمين وقد تمتد للساقين مما يشوه مظهرهما فضلا عن التسبب فى الالم وعدم القدرة على الوقوف كثيرا.
 ووفقا لما ذكره موقع "centerforvein" فإن هناك عدد كبير من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الدوالي دون تدخل جراحى أو اثار جانبية.

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ومن أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الدوالي:

الثوم: وهو عشب ممتاز لتقليل الالتهاب وأعراض الدوالي كما أنه يساعد على تفتيت السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

الثوم
الثوم

 

  • قم بتقطيع ستة فصوص من الثوم إلى شرائح ووضعها في وعاء زجاجي نظيف.
  • استخرج العصير من ثلاث برتقالات وأضيفه إلى زجاجة من الزجاج
  • أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ,اتركي الخليط لمدة 12 ساعة تقريباً. بعيدا عن الشمس والضوء والحرارة
  • رج البرطمان ثم ضعي بضع قطرات من المحلول على أصابعك قم بتدليك الأوردة الملتهبة والدوالي
  • بالمحلول بحركة دائرية لمدة 15 دقيقة.
  • لف المكان الموجود فيه الدوالي المتورمة بقطعة قماش قطنية واتركها طوال الليل.
  • كرر وصفة الدوالي  يوميا لعدة أشهر.
الدوالى الدورة الدموية أعراض الدوالي الأوعية الدموية علاج الدوالي ظهور الدوالي وصفة طبيعية وصفة الدوالي

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