موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ظهور الدوالي فى القدمين وقد تمتد للساقين مما يشوه مظهرهما فضلا عن التسبب فى الالم وعدم القدرة على الوقوف كثيرا.

ووفقا لما ذكره موقع "centerforvein" فإن هناك عدد كبير من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الدوالي دون تدخل جراحى أو اثار جانبية.

ومن أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الدوالي:

الثوم: وهو عشب ممتاز لتقليل الالتهاب وأعراض الدوالي كما أنه يساعد على تفتيت السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

الثوم