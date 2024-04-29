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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسعار .. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية موسعة على المخابز السياحية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة لمتابعة عدد من المخابز السياحية بمدينة الخانكة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر.

واطمأن محافظ القليوبية، على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وخلال مرور المحافظ، على المخابز أكد على أصحاب المخابز السياحية بمنع التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي والفينو، أو الوزن أو البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حالة تكرار المخالفات سيتم غلق المخبز.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

كما وجه الهجان، مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد، على استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وخلال الجولة تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والمخالفات مابين نقص وزن وبيع بأزيد من السعر وعدم الالتزام بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار المعلنة.

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