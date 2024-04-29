المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين: الرئيس السيسي يحب القرآن وأهله ونحن داعمون له

قال الشيخ مصطفى عزت، المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، إن حفل تكريم الطلاب الوافدين من حفظة كتاب الله تعالى اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يمثل طابعًا خاصًا، نظرًا لكونهم يمثلون مشروع سفير لمصر والأزهر.

الرئيس السيسي يحب القرآن وأهله ونحن داعمون له

وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على هامش تكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع رابطة الخريجين، أن الطلاب الوافدين يأتون ليتعلموا الوسطية، وحفظ القرآن الكريم، لافتًا : «هذه هي مصر التي قال عنها الشيخ الشعراوي بأنها صدرت علم القرآن إلى الدنيا بأسرها، فقدر لبلدنا أن تكون بلد الأزهر الذي يقوم على تعليم القرآن والعلم الشرعي».

وأشار إلى أن في مصر طلبة من 30 دولة إفريقية وغيرها، يحصلون على الإجازة من الأزهر الشريف، ويعودون لبلادهم سفراء بالرسالة الوسطية السمحة، لذلك نحن حريصون على دعمهم.

وحول جهود المؤسسة لدعم الطلاب الوافدين وغيرهم، قال عزت إن هناك نحو ألفي طالب وأكثر يأتون شهريًا ونعمل على تحسين معيشتهم وتحصيلهم العلمي والشرعي، وأن هذا التكريم هو الرابع على التوالي.

وأكد على حرص المؤسسة على تكريم حفظة القرآن سواء على مستوى مصر، أو في الوجهين البحري والقبلي تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحرص على تكريم أهل القرآن، وكان آخرها تخصيص مليون جنيه للفائز بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مشددًا على أن محمد أبو العينين، وسمية أبو العينين لديهما هدف مشترك تجاه المواطن المصري وتنمية وتعزيز انتمائه.

كرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية، اليوم الإثنين، الفائزين في المسابقة الرمضانية السنوية في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعًا لهم على حفظ كتاب الله تعالى.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

حفظ القرآن الكريم كاملًا

محمد البر من أندونيسا

هدينيو عبد الماجد

محمد بشير عمر كثير النيجر

إدريس جدهم دنا نيجيريا

كواندا بوبكار بوركينا فاسو

نصف القرآن الكريم

محمد شريف حسن بنجلادش

محمد ساميجولين عصمت روسيا

منى عبدالحكيم محمد كندا

رحمة الله روسيا

الأصوات الحسنة

إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا

محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان

خالد إبراهيم ثاني نيجيريا

جهاد كرنياوان ايوب أندونيسيا

آدم اونجا محمد تركيا

طه أحمد محمد بكري اليمن

علي حسن عباس الفلبين

تنوير احمد بنجلادش

أحمد الله ظفر خان أفغانستان

محمد شاهد حسن بنجلادش

أحمد محسن سالم اليمن

أشرف الزمان بنجلادش

سفيان عمر جيغا نيجيريا

أبوبكر محمد إدريس نيجيريا