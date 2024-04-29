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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. ننشر أوائل مسابقة القرآن لوافدي خريجي الأزهر

تكريم أوائل المسابقة
تكريم أوائل المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

انطلقت اليوم فعاليات التكريم لأوائل المتسابقين في المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم.

أوائل المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر 

تم تقسيم المسابقة هذا العام إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

وصرح أ.د/ محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بأن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع الطلاب الوافدين على حفظ كتاب الله تعالى والتسابق في أشرف ميدان وهو ميدان حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه.

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وتقدم لهذه المسابقة عدد كبير من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، وتستمر اختبارات المسابقة لمدة ثلاثة أيام، ثم يوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، علما بأن هذه المسابقة تتيح الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

تم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلهم للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

حفظ القرآن الكريم كاملًا
محمد البر من أندونيسا
هدينيو عبد الماجد 
محمد بشير عمر كثير النيجر
إدريس جدهم دنا نيجيريا
كواندا بوبكار بوركينا فاسو

حفظ نصف القرآن الكريم 
محمد شريف حسن بنجلادش
محمد ساميجولين عصمت روسيا
منى عبدالحكيم محمد كندا
رحمة الله روسيا

الأصوات الحسنة
إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا
محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان
خالد إبراهيم ثاني نيجيريا
جهاد كرنياوان ايوب أندونيسيا 
آدم اونجا محمد تركيا
طه أحمد محمد بكري اليمن
علي حسن عباس الفلبين
تنوير احمد بنجلادش
أحمد الله ظفر خان أفغانستان
محمد شاهد حسن بنجلادش
أحمد محسن سالم اليمن
أشرف الزمان بنجلادش 
سفيان عمر جيغا نيجيريا 
أبوبكر محمد إدريس نيجيريا

الأزهر المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم المنظمة العالمية لخريجي الازهر مؤسسة أبو العينين الخيرية حفظ القرآن الكريم الأصوات الحسنة

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