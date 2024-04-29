ذهبي لامع.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان جذاب

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بفيديو جديد لها تستعرض جمالها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ميرهان حسين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميرهان حسين في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما فضلت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ميرهان حسين

https://www.instagram.com/reel/C6Vy9SsMn-S/?igsh=aGUzYjF3ZmVxNXh4