اجتماع صيني روسي لبحث موضوع «الأمن الاستراتيجي» في موسكو

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن سكرتير المجلس، نيكولاي باتروشيف، سيجري مباحثات حول الأمن الاستراتيجي، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأشار المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن الاجتماع سيعقد، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات من الجانبين.

وسيشارك باتروشيف كذلك في مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانغ يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.

وكان باتروشيف قد أجرى مشاورات حول الأمن مع نظيره المنغولي في إطار ثنائي، حيث تم بحث الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجهود روسيا ومنغوليا المشتركة "لمحاربة تزوير التاريخ".

ويأتي ذلك في سياق زيارة وزير الخارجية الصيني لروسيا، التي التقى في إطارها بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

يذكر أن آخر جولة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي جرت في سبتمبر من العام الماضي في بكين، حيث بحث الجانبان تكثيف الاتصالات في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"، وقضايا أفغانستان والأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.