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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. مصرع 3 أشخاص في حادث طريق إدفو - مرسى علم

حادث
حادث

لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أخرى تريلا بطريق إدفو / مرسى علم

وضمت قائمة أسماء المتوفين كل من : عمر عبدالفتاح عبده خليل، عمره 28 سنة، وتم العثور على جسده أشلاء، وحسن جابر احمد عبدالرحمن 42 سنة، ومحمد حسن محمد 14 سنة، وعثروا على أجسادهم متفحمة، وتم ايداعهم بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق. 

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حادث 

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أخرى تريلا بطريق إدفو / مرسي علم مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص نتيجة اشتعال النيران في إحدى السيارتين، وتعرض جثامين المتوفين للتفحم، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات لنقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية.

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