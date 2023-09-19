رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات بدء الدراسة فى الجامعة الأهلية

تابع الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ حيث قام بتفقد الجامعة رافقة فيها الدكتور هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعه الأهلية ، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان والدكتورة مي حسن منسق برنامج الطب والجراحه العامة ، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة.

تأكد رئيس الجامعة من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل التخصصية بمباني الجامعة ، كما وجه بضرورة الانتهاء من كافه الاستعدادات اللازمة وإعلان الجداول الدراسية مع مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.