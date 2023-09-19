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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة الشرقية" تنظم قافلة طبية لقرية سمعان مجانا ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية
قافلة طبية

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود إن المديرية نظمت قافلة طبية إلي قرية سمعان بمركز كفر صقر لعلاج محدودي الدخل مجانا وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وأضاف مسعود - وفقا لبيان صحفي- أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات الصحة المركزية والعامة في عدة تخصصات ومزوده بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل ، مشيرا إلي أنه جري توقيع الكشف الطبي مجانا على المواطنين من أهالي مدينة العاشر من رمضان علي مدى يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.


وأشار إلي أنه سيتم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس "سي" والكشف عن الأمراض الغير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدى ودعم صحة الام والجنين .


من جهة أخري، تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 800 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء.


وكانت إدارة بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة قد تمكنت من ضبط أحد المخازن السرية مخصصة لتهريب وتجميع الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلدية للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تم ضبط 16 جوال دقيق مخصص للمخابز البلدية إجمالي 800 كجم ، وجري التحفظ عليهم على ذمة تصرفات النيابة العامة.


وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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