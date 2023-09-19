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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام الحلبي: الجيش المصري يقوم بأكبر عملية بحث وإنقاذ وإخلاء خارج الحدود

الجيش المصري
الجيش المصري

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الجيش المصري يقوم بأكبر عملية بحث وإنقاذ وإخلاء خارج الحدود في ليبيا، مضيفا أن لأول مرة نشاهد تلك الأعاصير القوية في تلك المنطقة وفي ليبيا.

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وأضاف هشام الحلبى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطيران المصري يقدم ملحمة كبيرة لمساعدة الشعب الليبي، متابعا أن حاملة المروحيات الميسترال تحتوي مستشفي لمساعدة الأشقاء في ليبيا. 


وتابع اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن لدينا كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى مدربة للتعامل مع الكوارث مثل ما حدث في ليبيا، مستدركا أن طائرة شينوك المصرية تقدم دعما في عمليات الإنقاذ في ليبيا، والإخلاء للمصابين في ليبيا. 


وأشار المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة في ليبيا شرف كبير لنا وإنجاز غير عادي، وبسرعة كبيرة تم التحرك وتقديم كل أنواع الدعم المطلوب في ليبيا.

 

 

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