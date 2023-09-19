مصر تواصل البحث عن المصابين وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا |تفاصيل

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، أنه استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء في ليبيا، شاركت عدد من ‏طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث والمصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر للإغاثة داخل المناطق المتضررة لتقديم كافة أنواع الرعاية.

‏وقام أحد المصابين ‏خلال تصريحات له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، بتوجيه الشكر للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالرعايا المصريين في كل مكان،وأن هناك اهتمام كبير بهم وهناك متابعة لحالته كل ساعتين تقريبا، مؤكدا أنه حصل على جميع الإسعافات.