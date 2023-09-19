أمين اتحاد الغرف التجارية: عايزين نكمل المشوار مع الرئيس السيسي.. فيديو

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن دور الاتحاد هو جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية.

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "المستثمر يحتاج إلى توافر الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحيتية والتشريعية لضخ المزيد من الاستثمارات".

وأضاف علاء عز: "إحنا محتاجين استمرار فكر الرئيس السيسي وبناء على ذلك ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتابع علاء عز: "كان هناك ثورة تشريعية لتحسين مناخ أداء الأعمال في عهد الرئيس السيسي".

وأكمل علاء عز: "إحنا عايزين نكمل الطريق مع الرئيس السيسي لما هو فيه مصلحة للشعب المصري وزيادة الاستثمارات داخل مصر".