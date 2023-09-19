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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الغرف التجارية تُناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باسم اكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة وجاء نص المناشدة:

بالأصالة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وبالأنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، دعامة الاقتصاد المصري، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قدما في الثورة التشريعية والاجرائية، وتعجيل الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، لنبدأ بقيادته في حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولتحقيق الرخاء الذي نصبوا اليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن.

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