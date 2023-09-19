نؤيد السيسي.. المؤتمر: أطلقنا استمارة ماذا تريد من الرئيس

أكد رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب شكل لجنة برئاسة رئيس الحزب، وغرفة عمليات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف رضا فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أطلقنا استمارة ماذا تريد من الرئيس، ونعمل على توصيل هذه المعلومات من خلال القنوات الشرعية، لافتا إلى أن هذه الفكرة تعد آلية عاجلة لتوصيل طلبات الناس.



وتابع رضا فرحات نائب رئيس حزب للمؤتمر، أن القوى الفاعلة في العمل السياسي لابد أن تنظر لأهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولابد من استكمال الإنجازات التي تمت.