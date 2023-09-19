أستاذ إدارة أعمال: الرئيس السيسي حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس السيسي قام ببناء جمهورية جديدة قائمة على مجموعة من الركائز.

وقال أيمن غنيم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" يتم العمل على تعظيم القوى الشاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا".

وأضاف أيمن غنيم :" الرئيس السيسي حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الدخل على المواطنين".

وتابع أيمن غنيم :" مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وهذا البرنامج مكن الدولة المصرية من توفير حياة كريمة للمواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ".

وأكمل أيمن غنيم :" هناك انخفاض في عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 13.9% عام 2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال عام 2023، مع تحقيق فائض أولي".